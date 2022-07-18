В Бундестаге заявили, что накачивание Украины оружием чревато третьей мировой войной

Наращивание Западом объема поставок вооружений Украине грозит международному сообществу третьей мировой войной. С таким предостережением выступила в понедельник депутат Бундестага (парламента) от Левой партии Германии Севим Дагделен, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Наращивание поставок все более тяжелых вооружений Украине, как и подготовка украинского [военного] персонала, повышают риск начала третьей мировой войны", - отметила парламентарий в интервью китайской газете Global Times. По мнению депутата, подобные опасения высказывает две трети населения ФРГ.

"Так что мы отнюдь не единственные, кого беспокоит этот вопрос", - продолжала Дагделен. По ее мнению, Великобритания и США в украинском конфликте "делают ставку на войну чужими руками", стремясь путем затяжных боевых действий изнурить РФ. "Цель - ослабить Россию на долгое время. Ради этого Запад готов принести в жертву десятки тыс. человеческих жизней, причинить людям нескончаемые страдания и подвергнуть разрушению Украину", - заявила депутат.

По ее словам, чем дольше будет длиться конфликт на Украине, тем более серьезными будут его последствия для всего мира. "Нам необходимо предпринять серьезные дипломатичные усилия, чтобы урегулировать эту проблему путем переговоров", - подытожила Дагделен.