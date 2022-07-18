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Дилижанский тоннель будет временно обесточен

Дилижанский тоннель будет временно обесточен
ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Дилижанский тоннель 18 июля  будет обесточен в связи с профилактическими работами.

Об этом «Арменпресс» сообщили в фонде "Дорожное управление". Фонд призывает водителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.
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