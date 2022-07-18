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Гол Ваана Бичахчяна помог "Погону" выиграть первый тур чемпионата Польши

Гол Ваана Бичахчяна помог "Погону" выиграть первый тур чемпионата Польши
ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Полузащитник сборной Армении по футболу Ваан Бичахчян забил гол в матче первого тура чемпионата Польши.

Как сообщает «Арменпресс», в первом туре чемпионата Польши по футболу "Погон" Бичахчяна соревновался с "Видзевым" и выиграл со счетом 2:1.

На 71-й минуте матча отличился Ваан Бичахчян из сборной Армении по футболу, став автором победного гола.

Армянский полузащитник не попал в стартовый состав «Погона», но был заменен на 55-й минуте.
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