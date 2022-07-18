Гол Ваана Бичахчяна помог "Погону" выиграть первый тур чемпионата Польши
10:08, 18 Июль 2022
ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Полузащитник сборной Армении по футболу Ваан Бичахчян забил гол в матче первого тура чемпионата Польши.
Как сообщает «Арменпресс», в первом туре чемпионата Польши по футболу "Погон" Бичахчяна соревновался с "Видзевым" и выиграл со счетом 2:1.
На 71-й минуте матча отличился Ваан Бичахчян из сборной Армении по футболу, став автором победного гола.
Армянский полузащитник не попал в стартовый состав «Погона», но был заменен на 55-й минуте.
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