СМИ: Пакистан возобновил торговое сообщение с Ираном

Контрольно-пропускной пункт Zero Point на границе между Пакистаном и Ираном, через который осуществляются коммерческие грузоперевозки, возобновил работу после десятидневного перерыва. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в воскресенье сообщила газета Doon.

По данным издания, КПП на границе оставалось закрытым на время праздника Ид аль-Адха (мусульманский праздник жертвоприношения, Курбан-байрам - прим. ТАСС)". Отмечается, что после возобновления торгового сообщения, товары, преимущественно продуктовые, поступают только с иранской стороны, в то время как Пакистана в последние дни "ничего не экспортировал в Иран".