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СМИ: в Китае при крушении рыболовецкого судна погибли семь человек

СМИ: в Китае при крушении рыболовецкого судна погибли семь человек

Жертвами крушения рыболовецкого судна у восточного побережья КНР стали семь человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел 17 июля днем в акватории города Нинбо восточной провинции Чжэцзян. После того, как судно перевернулось, в воде оказалось 16 человек.

Спасателям удалось вытащить из воды сначала девять человек, а потом еще шесть без признаков жизни, один считался пропавшим без вести. В понедельник утром местные власти подтвердили обнаружение тела еще одного рыбака. 


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