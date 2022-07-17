Спасатели потушили пожары на территории общей площадью около 14,9 га

В соответствующую службу Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения с 15 по 17 июля поступило 20 звонков о пожарах на различных травяных участках республики, охвативших территорию в 200 квадратных метров и более.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения:

В Ереване, в административном районе Аван -1500 кв/м, в административном районе Шенгавит - 5 га, в административном районе Арабкир - 200 кв/м, в административном районе Норк-Мараш - 500 кв/м,

На автодороге Армавир-Мецамор Армавирской области - 5 га,

в селе Одзун Лорийской области - 1200 кв/м,

в городе Чаренцаван Котайкской области - 2,5 га, в городе Абовян - 4800 кв/м, в городе Егвард -1000 кв/м,

в городе Ехегнадзор Вайоц Дзорской области - 500 кв/м,

в городе Берд Тавушской области - 4500 кв/м, в Иджеване -1000 кв/м, в Ноемберяне-2000 кв/м.

Согласно источнику, пожарные-спасатели потушили пожары на вышеуказанных территориях общей площадью около 14,9 га.