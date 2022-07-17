Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль 2022

В Армении ожидается жара до 42 градусов, высокая степень пожароопасности  

В Армении ожидается жара до 42 градусов, высокая степень пожароопасности  

Территория республики продолжает находиться в зоне воздействия теплых тропических воздушных потоков из районов Аравийского полуострова, в связи с чем в Араратской долине, предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора, а также Ереване в дневные часы 17-21 июля температура воздуха достигнет +39...+42 градусов.

Арменпресс об этом сообщили из Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, добавив, что в долинах и предгорьях республики ожидается также ситуация высокой степени пожароопасности.

Интенсивность ультрафиолетового излучения ожидается выше нормы. 

Избегайте прямых солнечных лучей в период с 11:00 до 17.00 часов.

Источник, со ссылкой на данные Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА, сообщает, что днем 17-го июля и 18-22 июля  ожидается погода без осадков.

"Ветер южный - 2-5 м/с. В Армавире, в предгорьях Арагацотна и Котайка в вечерние часы ожидается усиление ветра до 13-15 м/с", - говорится в сообщении.

В Ереване днем 17-го июля, 18-22 июля ожидается погода без осадков.


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