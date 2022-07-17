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Столкновение двух автомобилей на трассе Спитак-Ереван: водитель одного из них госпитализирован

Столкновение двух автомобилей на трассе Спитак-Ереван: водитель одного из них госпитализирован

17 июля в 05:09 в Лорийский региональный отдел Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило сообщение о том, что в начале трассы Спитак-Ереван произошло ДТП, есть пострадавшие.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.  

«Выяснилось, что на 12-м км автодороги Спитак-Ереван столкнулись грузовой автомобиль MAN (водитель Т.П.) и   Mercedes-Benz Sprinter (водитель А.А., 1988 г.р.)», — говорится в сообщении.

Спасатели разграничили территорию, обесточили автомобили, водителя А. А. вытащили из машины и доставили в медицинский центр города Спитак, где врачи оценили его состояние как средней тяжести.


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