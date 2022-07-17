Госсекретарь США положительно оценил встречу глав МИД РА и Азербайджана в Тбилиси

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал встречу министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Тбилиси.

Как передает Арменпресс, об этом Блинкен написал в своем официальном микроблоге в Twitter.

«Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов сделали позитивный шаг, встретившись в Тбилиси. Прямой диалог — самый точный и надежный способ разрешения разногласий между Арменией и Азербайджаном», — написал госсекретарь США.

16 июля в Тбилиси состоялась встреча министра иностранных дел Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Согласно сообщению МИД РА, в ходе встречи Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов коснулись широкого круга вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны обсудили в этой связи ход выполнения ранее взятых на себя обязательств и обменялись мнениями о дальнейших возможных шагах.

Министр Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны, что на пути к достижению стабильного и длительного мира в регионе важно политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта и в этом контексте подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом.