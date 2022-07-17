Состоялся фестиваль "Кохб. Вардавар», в рамках которого в селе была организована выставка-ярмарка, подчеркивающая особенности Кохба. Он сопровождался выступлениями различных культурных коллективов общины, выступлениями, представляющими историю Армении.

Как передает Арменпресс, фестиваль проводится с 16 по 17 июля в разных частях села Кохб.

Директор фонда «Кохб» Мария Петросян на встрече с журналистами 16 июля заявила, что посредством фестиваля они хотят сохранить национальные традиции и ценности, а Вардавар является одним из самых любимых армянских праздников и объединяет разные поколения. «В этом регионе есть красивые традиции, связанные с Вардаваром, и особенно долгожданный праздник в Кохбе. Мы хотели инициировать мероприятие именно здесь, в котором будут участвовать люди как из области, так и из Еревана», — отметила Петросян, добавив, что такой масштабной инициативой они пытаются укрепить связь между столицей и областью, а "Кохб. Вардавар" также может способствовать хозяйственной деятельности, так как гостей привлекает местная кухня, они пробуют уникальные блюда, покупают их, пользуются гостиничными услугами.

В павильонах посетители могут приобрести изделия народных мастеров, проживающих в селе и районе, сельскохозяйственную продукцию, сувениры, украшения, книги и другие предметы, отведать особые блюда, посвященные Вардавару, среди которых цандил, назук и каша.

Глава общины Кохб Липарит Агабабян хочет, чтобы мероприятие стало ежегодным и с каждым годом праздновалось с большим размахом. «К инициативе подключены дети из всех общин района, солдаты Кохбской воинской части. Надеемся, что это мероприятие обеспечит турпотоки и стимулирует гостевой и гостиничный бизнес, который здесь, увы, пассивен", - подчеркнул он.

По словам Агабабяна, родина начинается с границ, и ее нужно укреплять культурными, просветительскими и другими праздниками.

В первый день фестиваля, помимо различных ансамблей песни и танца, выступила группа Ethno Colors, под музыку которой активизировались и молодые, и пожилые.

Завершился вечер концертами рок-группы «Немра» и певца Aram Mp3. Они исполнили свои лучшие песни, позволив собравшимся на деревенском футбольном поле, спеть, потанцевать и сфотографироваться с ними.

Во второй день фестиваля, 17 июля, в Кохбе выступят Hayat Projects, а в рамках Color Festival выступят DJ Drred и DJ Mill.

Праздник организован фондом «Кохб».

Анжела Амбарцумян