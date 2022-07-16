Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль 2022

США снизят напряженность на Ближнем Востоке. Байден

США снизят напряженность на Ближнем Востоке. Байден

США продолжат заниматься снижением напряженности и деэскалацией конфликтов на Ближнем Востоке.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС,  об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на арабо-американском саммите в городе Джидда.

"США не просто будут стараться сдерживать угрозы региональной безопасности. Мы будем работать над тем, чтобы снижать напряженность, заниматься деэскалацией конфликтов там, где это возможно", - сказал Байден. Трансляция велась на сайте Белого дома.

16 июля в Джидде проходит саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), на который приглашены президент США, лидеры Египта и Иордании, а также премьер-министр Ирака.

 

 


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