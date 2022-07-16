Завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана

В Тбилиси завершилась двусторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.