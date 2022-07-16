Более 400 представителей около 200 стран. Внеочередной конгресс IBA состоится в Армении

Предстоящий внеочередной конгресс Международной федерации бокса (IBA) состоится в Армении.

Как передает Арменпресс, Федерация бокса Армении сообщает, что в ходе заседания в Алжире на голосование был поставлен вопрос о выборе места проведения предстоящего расширенного Конгресса. Претендентами были Армения, Турция и Нидерланды.

Федерация бокса Армении победила с явным преимуществом. 15 из 17 избирателей отдали предпочтение Армении. Такой выбор Международной федерации бокса и участвовавшие в голосовании люди объяснили тем, что репутация Федерации бокса Армении в мировой боксерской семье резко возросла, и недавний чемпионат Европы, проведенный на самом высоком уровне, наглядное тому подтверждение.

«Таким образом, впервые в истории в Армении пройдет Всемирный конгресс олимпийского вида спорта. С 24 сентября по 1 октября в Ереван прибудет вся мировая элита бокса. Ожидается участие более 400 представителей около 200 стран", - говорится в сообщении.

Главный вопрос, который будет обсуждаться на съезде — новые выборы президента МБА. МОК своевольно не принял недавние выборы президента IBA, заявив, что имели место нарушения, в то время как международная организация бокса настаивает на том, что выборы проводились в соответствии с четким уставом.