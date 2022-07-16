Температура воздуха в Армении достигнет 42 градусов

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, что территория республики продолжает находиться в зоне воздействия теплых тропических воздушных потоков из районов Аравийского полуострова, в связи с чем в Араратской долине, предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора и в Ереване в дневные часы 16-21 июля температура воздуха достигнет + 39...+42 градусов.

Как передает Арменпресс, в долинах и предгорьях республики ожидается также высокой степени пожароопасная ситуация.

Интенсивность ультрафиолетового излучения ожидается выше нормы. Рекомендуется с 11:00 до 17.00 часов избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Во второй половине дня 16 и 17-21 июля на территории республики ожидается погода без осадков.

Ветер южный - 2-5 м/с. В Армавире, в предгорьях Арагацотна и Котайка в вечерние часы ожидается усиление ветра до 13-15 м/с. Температура воздуха 16-17 июля повысится на 2-4 градуса, максимально достигнув 40-42 градусов.

В Ереване днем 16-го и с 17-21 июля ожидается погода без осадков.