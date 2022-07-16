Наши совместные усилия по установлению мира и стабильности дадут результат. Министр ИД Грузии
Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили коснулся проходящей в Тбилиси встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
"Весьма горд тем, что Тбилиси является местом встречи министра иностранных дел Армении и Азербайджана. Уверен, что наши совместные усилия по установлению мира и стабильности в регионе дадут результат», - как передает Арменпресс, в своем микроблоге в Twitter отметил министр ИД Грузии.
При участии министра иностранных дел Грузии Илии Дарчиашвили в качестве принимающей стороны, в Тбилиси стартовала встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
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