Наши совместные усилия по установлению мира и стабильности дадут результат. Министр ИД Грузии

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили коснулся проходящей в Тбилиси встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

"Весьма горд тем, что Тбилиси является местом встречи министра иностранных дел Армении и Азербайджана. Уверен, что наши совместные усилия по установлению мира и стабильности в регионе дадут результат», - как передает Арменпресс, в своем микроблоге в Twitter отметил министр ИД Грузии.

При участии министра иностранных дел Грузии Илии Дарчиашвили в качестве принимающей стороны, в Тбилиси стартовала встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.