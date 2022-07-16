Мэр Еревана подал в суд на Ишхана Сагателяна

Мэр Еревана Грачья Саркисян обратился в суд с требованием привлечь депутата НС Ишхана Сагателяна к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 180.1 кодекса РА Об административных правонарушениях.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила судебная информационная система Datalex.

Причиной является проведение несанкционированного собрания - без уведомления руководителя муниципалитета в установленном законом порядке или с нарушением условий уведомления, что по части 1 статьи 180.1 кодекса РА считается административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа на организатора или руководителя собрания в размере от стократного до трехсоткратного размера установленной минимальной заработной платы.