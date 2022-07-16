Кандидаты на пост главы Шри-Ланки будут представлены 19 июля

Генеральный секретарь парламента Шри-Ланки Дхаммика Дассанаяке официально объявил депутатам в субботу о том, что должность президента Шри-Ланки стала вакантной после отставки Готабаи Раджапаксы и сообщил, что кандидаты на пост главы государства должны быть представлены во вторник 19 июля.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ланкийский информационный портал Ada Derana.

Поскольку, как ожидается, может быть представлено более одного кандидата, 20 июля в парламенте будет проведено голосование среди депутатов, которые изберут нового главу островного государства. Избранный таким образом президент будет работать до конца срока полномочий президента, покинувшего свой пост, - то есть до ноября 2024 года.

В начале заседания Генеральный секретарь парламента объявил, что президент Раджапакса подал в отставку 14 июля 2022 года в соответствии со статьей 38(1) конституции страны. В настоящее время исполняющим обязанности президента является премьер-министр Ранил Викрамасингхе. Он же - один из основных кандидатов на пост президента.