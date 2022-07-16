Мирзоян и Гарибашвили обсудили вопрос упрощения процесса транзитных грузоперевозок по территории Грузии

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразили удовлетворение высоким уровнем армяно-грузинских отношений, основанных на многовековой дружбе двух народов, выразив уверенность, что дальнейшая активизация политического диалога и официальных взаимных визитов будет способствовать укрепление многоотраслевого сотрудничества между двумя странами.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Армения.

Арарат Мирзоян отметил, что дальнейшее развитие отношений с Грузией имеет для Армении стратегическое значение.

Была подчеркнута важность принятия соответствующих мер по укреплению экономического сотрудничества и особо отмечена работа армяно-грузинской межправительственной комиссии. Обсуждены были вопросы, связанные с упрощением процесса транзитных грузоперевозок через территорию Грузии и расширением транзитных возможностей.

В ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов региональной безопасности и стабильности.

Арарат Мирзоян выразил признательность грузинской стороне за проведение встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана и за их готовность провести у себя встречу и способствовать миру и стабильности в регионе.

Состоялся обмен мнениями по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.