Лидеры Ирака и США обсуждают перспективы сотрудничества в области экономики и медицины

Двусторонняя встреча премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и президента США Джо Байдена началась в городе Джидда на Красном море— летней резиденции королей Саудовской Аравии. Как сообщает телеканал Al Hadath, переговоры проходят в отеле Ritz-Carlton, где позже пройдет арабо-американский саммит.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, премьер-министр Ирака сообщил журналистам, что намерен обсудить с главой администрации США перспективы подписания стратегического соглашения с США в области здравоохранения и экономики.