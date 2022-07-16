Байден намерен предоставить помощь Ближнему Востоку и Северной Африке в размере $1 млрд

Президент США Джо Байден объявит, что Соединенные Штаты предоставляют продовольственную помощь на $1 млрд Ближнему Востоку и Северной Африке.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Отмечается, что Байден сделает заявление об этом во время саммита Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, который пройдет 16 июля в городе Джидда, Саудовская Аравия. Решение принято с учетом неблагоприятной ситуации с продовольственной безопасностью в мире из-за украинского конфликта.

На встречу в Джидде приглашены президент США, лидеры Египта и Иордании, а также премьер-министр Ирака.