Началась встреча глав МИД Армении и Азербайджана

При содействии министра иностранных дел Грузии Илии Дарчиашвили —в качестве принимающей стороны, в Тбилиси стартовала встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.