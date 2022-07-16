В Мексике в результате крушения военного вертолета погибли 14 человек

Вертолет Black Hawk, принадлежащий ВВС Мексики, потерпел крушение в западном штате Синалоа.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство обороны Мексики.

14 из 15 человек в вертолете погибли, один находится на лечении. Министерство обороны проводит расследование, чтобы установить причину аварии.