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В Мексике в результате крушения военного вертолета погибли 14 человек

В Мексике в результате крушения военного вертолета погибли 14 человек

Вертолет Black Hawk, принадлежащий ВВС Мексики, потерпел крушение в западном штате Синалоа. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство обороны Мексики. 

14 из 15 человек в вертолете погибли, один находится на лечении. Министерство обороны проводит расследование, чтобы установить причину аварии.

 

 


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