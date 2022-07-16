В Испании от чрезвычайной жары погибли 237 человек

Чрезвычайная высокая температура воздуха в Испании за последние пять дней привела к гибели около 237 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство EFE.

Государственное метеорологическое агентство Испании повысило уровень метеоопасности до желтого (опасного) и оранжевого (очень опасного) в большинстве регионов страны. Температура воздуха может достичь 45 градусов по Цельсию.