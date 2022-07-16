Глава МИД Армении обсудил с премьер-министром Грузии перспективы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках рабочего визита в Грузию встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает правительство Грузии.

В ходе встречи центральной темой обсуждения стала предстоящая в Тбилиси через несколько часов встреча между Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Гарибашвили подчеркнул важность проведения позитивного диалога.

Стороны коснулись также армяно-грузинских двусторонних отношений и перспектив сотрудничества в будущем, в частности— в сферах экономики и двусторонней торговли.

Арарат Мирзоян и Ираклий Гарибашвили говорили о последних развитиях на Южном Кавказе, подчеркнув необходимость наличия мирного региона.