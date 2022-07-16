МОНКС РА представило проект об организации ЦОТ вступительных экзаменов по заочному обучению вузов

Министерство ОНКС РА представило на общественное обсуждение проект изменений в правилах приема на заочное обучение по программе бакалавриата в высших учебных заведениях.

Как передает Арменпресс, согласно представленному проекту предлагается осуществить заочный прием в вузах согласно тому же единому подходу, который применялся при поступлении на очное обучение. В соответствии с этим предлагается передать в ЦОТ функцию подачи заявок, представления документов (в том числе через соответствующий сайт в онлайн-режиме), вступительных экзаменов и проведения конкурса.

Изменения в основном касаются порядка подачи вступительных экзаменов и профессий, организации, сроков проведения и способа подачи заявления. Следует отметить, что по действующимправилам абитуриенты подают документы и заявление о приеме для участия в экзаменах, а также в конкурсе по специальностив соответствующий вуз.

Ожидается, что новый регламент сделает этот процесс более эффективным и упорядоченным. При этом проектом устанавливается, что правила, касающиеся приема на заочное обучение, распространяются как на государственные, так и на аккредитованные негосударственные вузы.

С принятием проекта планируется обеспечить надлежащую организацию процесса заочного приема в высшие учебные заведения.

Заинтересованные структуры, вузы, представители гражданского общества могут представить свои предложения и замечания по проекту до 22 июля.