Гнел Саносян обсудил с министром транспорта РФ вопрос разгрузки КПП Верхний Ларс

Министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян принял делегацию во главе с министром транспорта Российской Федерации Виталием Савельевым.

Как передает Арменпресс, Министерство территориального управления и инфраструктур РА сообщает, что министр подчеркнул дружественные отношения между Арменией и Россией, наличие многоуровневого взаимодействия в транспортной сфере, а также большой неиспользованный потенциал, в направлении которого нужно работать.

Министр Саносян поблагодарил Виталия Савельева за активное сотрудничество, особенно за постоянную поддержку в вопросе Верхнего Ларса.

Виталий Савельев, со своей стороны, подчеркнул дружественные отношения между Арменией и Россией и отметил, что Россия заинтересована в развитии этих дружеских, братских отношений с Арменией.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся воздушного и наземного транспорта. Обсуждались вопросы, связанные с международными автомобильными грузовыми перевозками, с обработкой грузов в КПП «Верхний Ларс», с железнодорожными перевозками, а также возможность сотрудничества в области дорожного строительства.

После встречи российская делегация в сопровождении министра ТУИ Гнела Саносяна посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, Музей-институт Геноцида армян, а также музей Сергея Параджанова.