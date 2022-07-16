Арарат Мирзоян прибыл в Тбилиси с рабочим визитом

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с рабочим визитом прибыл в столицу Грузии Тбилиси.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Армения.

Ранее внешнеполитическое ведомство Армении сообщало, что 16 июля в Тбилиси состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.