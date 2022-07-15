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Секретарь Совбеза Армении и глава ЦРУ США обсудили переговорные процессы Армения- Азербайджан и Армения-Турция

Секретарь Совбеза Армении и глава ЦРУ США обсудили переговорные процессы Армения- Азербайджан и Армения-Турция

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 15 июля встретился с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности, собеседники обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений Армения-США.

В ходе встречи секретарь Совета безопасности Армении представил обстановку региональной безопасности, существующие вызовы и подход Армении к установлению мира в регионе. В этом контексте стороны обсудили переговорные процессы Армения-Азербайджан и Армения-Турция.


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