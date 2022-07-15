Обеспечивать безопасное, благополучное развитие и независимость Армении: Пашинян по случаю 30-летия Погранвойск СНБ

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия формирования Пограничных войск Службы национальной безопасности. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в мероприятии также приняли участие министр обороны Сурен Папикян, директор Службы национальной безопасности Армен Абазян, начальник полиции Ваге Казарян.

Премьер-министр Пашинян поздравил с 30-летием формирования Пограничных войск и отметил: “Вообще, как и в любой стране, так и в Республике Армения пограничные войска считаются частью Вооруженных сил. На протяжении всей истории Третьей республики пограничные войска вносили свой вклад в поддержание территориальной целостности и обеспечение безопасности Республики Армения и вместе с нашей армией выполняли задачи, которые были поставлены перед армией.

Но хочу подчеркнуть, что по идее и концепции пограничные войска вообще являются символом мира, потому что границы, охрана которых возложена на пограничные войска, обычно считаются мирными границами. Потому что предполагается, что со странами и государствами, границы с которыми охраняют пограничные войска, заключен договор о дружбе или мире, и это очень важное обстоятельство.

Пограничные войска, по сути, с момента своего формирования не всегда и не везде действовали в рамках логики этой функции. Мы преклоняемся и воздаем дань уважения погибшим за Родину пограничникам. Но хочу еще раз подчеркнуть, что логика нашей политики заключается именно в том, что мы хотим, чтобы все без исключения границы Республики Армения были переданы под контроль пограничных войск, а армейские части вернулись в места постоянной дислокации.

И именно это мы имеем в виду в логике Вооруженных сил, когда говорим о повестке мира, именно это мы имеем в виду, когда заявляем, что правительство Армении приняло повестку мира.

Конечно, мы понимаем, с какими сложностями все это связано. Ведется много дискуссий о том, что да, нам нужен мир, но не любой ценой. Вообще ничего и никому не нужно любой ценой, потому что все имеет свою цену, и мир может быть достигнут не любой ценой, а ценой самого мира.

Я говорю все это сейчас, чтобы подчеркнуть направление и стремление нашей политики, но также и констатирую, что нам еще предстоит пройти долгий путь для достижения этой цели, очень трудный и сложный путь.

К сожалению, проблемы безопасности, стоящие перед нашей страной, не только не решены, но и продолжают вызывать озабоченность. Все мы, прежде всего политическое руководство страны, должны работать над обеспечением мира и стабильности вдоль границ нашей страны. По большому счету, наша стратегическая цель – передать все границы Республики Армения под охрану пограничников, чтобы они могли выполнять свои специальные функции - охрану границы, включающую в себя борьбу с нелегальной миграцией, борьбу с незаконным пересечением границы, борьбу с незаконной деятельностью, борьбу с незаконным оборотом наркотиков и т.д..

Считаю важным подчеркнуть именно этот контекст в плане службы пограничных войск. Однако говоря о нашем видении будущего, я хочу сделать акцент на сегодняшнем дне и прошлом. Мы должны еще раз воздать дань уважения всем пограничникам, павшим за Родину и за будущее.

Я должен поблагодарить всех вас за службу, которую вы оказали за это время, за то, что вы носите погоны от имени Республики Армения и народа Армении. Я хочу поблагодарить членов ваших семей, потому что это служение приносит с собой трудности и для семей.

Хочу пожелать успехов всем сотрудникам Пограничных войск Республики Армения, всем нам и Республике Армения в выполнении нашей миссии. А миссия у нас одна: гарантировать безопасное, благополучное развитие и будущее Республики Армения, гарантировать независимость и суверенитет Республики Армения, гарантировать, что Республика Армения как независимое государство будет передаваться из поколения в поколение гордых и достойных граждан Республики Армения.

Еще раз поздравляю и благодарю всех вас за службу”.

Премьер-министр вручил государственные награды ряду сотрудников Пограничных войск СНБ за проявленные при охране границ Родины .

Премьер-министр Пашинян также возложил цветы к хачкару, посвященному памяти погибших за Родину пограничников, и воздал дань уважения их памяти.