График полетов авиакомпании "Flyone Armenia" возвращается в нормальное русло после недавних задержек, и руководство компании надеется, что все продолжится в нормальном русле. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции сказал председатель Совета директоров авиакомпании "Flyone Armenia" Арам Ананян, говоря о проблемах, возникших с рейсами Ереван-Стамбул и Кишинев- Ереван на прошлой неделе.

Ананян уточнил, что речь идет не об отмене рейсов, а о довольно длительной задержке.

“Я говорил о проблеме неделю назад, а затем дал разъяснения. Увидев несоответствие датчиков скорости одного из самолетов, командир воздушного судна принял решение прекратить полет, и эта приостановка, так как в авиации все определяется расписаниями, привела к цепной реакции, и произошли изменения в графике рейсов Ереван-Стамбул-Ереван и Ереван-Кишинев-Ереван. В субботу была полностью решена проблема с рейсом Ереван-Стамбул-Ереван, а вечером воскресенья - рейсом Ереван-Кишинев-Ереван. Сейчас график авиакомпании возвращается в обычное русло. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится", - пояснил Арам Ананян.