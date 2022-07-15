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Азиатские индексы снизились - 15-07-22

Азиатские индексы снизились - 15-07-22

ТОКИО, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.54% и составил 26788.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.03% и составил 1892.50 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.64% и составил 3228.06 пункта, а HANG SENG снизился на 2.19% и составил 20297.72 пункта.


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