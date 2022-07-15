Франция полностью привержена своей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ: посол

Франция поддерживает установление стабильного мира в регионе и полностью привержена своей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе мероприятия по случаю Национального праздника Франции сказала посол Франции в Армении Анн Луйо.

В своем выступлении посол Луйо отметила, что 14 июля, день взятия Бастилии, который отмечается во Франции как Национальный праздник, является хорошей возможностью напомнить не только о том, что Франция является «глубоко европейской страной», о ее приверженности определенным ценностям, защите прав человека, языковому и культурному разнообразию, но и о братских связях и общих обязательствах Франции и Армении.

По словам посла, Франция приветствует реформы правительства, направленные на укрепление верховенства закона в Армении, и поддерживает установление стабильного мира в регионе.

«Ради безопасности, как вы знаете, Франция поддерживает установление прочного мира в регионе, который будет гарантировать право всех жителей региона, в том числе армян Нагорного Карабаха, жить в безопасности. В этом контексте Франция, как и Соединенные Штаты, по-прежнему полностью привержена своей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Естественно, Франция поддерживает активные усилия Евросоюза в этом направлении», — заявила посол Франции.

По словам посла Луйо, 14 июля – это не только исторический факт, это символ будущего и воли, а Армения – естественный перекресток, мост между сферами влияния, культурами, торговыми рынками, и Франция полна решимости помочь Армении восстановить эту традицию, помогая ей урегулировать отношения с Турцией и Азербайджаном.

«Мы приветствуем усилия правительства в этом направлении», — добавила посол Франции.