В Тбилиси состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
В Тбилиси 16 июля состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
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