Эксперты из Армении, Азербайджана и России обсудили в Москве комплекс вопросов армяно-азербайджанского урегулирования
Эксперты из Армении, Азербайджана и России встретились в Москве для обсуждения комплекса вопросов армяно-азербайджанского урегулирования.
Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, встреча состоялась в пятницу, прошла при содействии и координации МГИМО МИД России и Российского совета по международным делам.
Мероприятие открыл заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Координаторами со стороны Баку и Еревана выступили Центр анализа международных отношений и Аналитический центр Орбели соответственно. В ходе дискуссии эксперты выступали в личном качестве.
Эксперты обсудили комплекс вопросов урегулирования армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая проблемы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, делимитации/демаркации границы, перспективы переговоров о мирном договоре, а также гуманитарные вопросы и возможные меры по укреплению доверия между сторонами.
Состоялась также дискуссия о роли и месте экспертного диалога в работе по нормализации отношений двух стран.
Отмечается, что участники договорились продолжить контакты и совместную работу в рамках трехсторонней экспертной площадки – "Диалога о мире".
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