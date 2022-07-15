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Иерусалимский патриарх ААЦ подарил Джо Байдену тарелку и гранат из армянского фаянса

Иерусалимский патриарх ААЦ подарил Джо Байдену тарелку и гранат из армянского фаянса

Иерусалимский патриарх Армянской апостольской церкви архиепископ Нурхан Манукян подарил президенту США Джо Байдену тарелку и гранат из армянского фаянса. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал начальник канцелярии Патриархата Корюн Багдасарян.

Ранее Корюн Багдасарян сообщил, что президент США посетил армянскую часть Базилики Рождества Христова в Вифлееме и встретился с Иерусалимским патриархом Армянской апостольской церкви.

В ходе частной беседы с Байденом архиепископ Нурхан Манукян поблагодарил его за признание Геноцида армян и обсудил другие темы.


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