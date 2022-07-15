В ФРГ сообщили о выделении €40 млн в качестве бюджетной помощи для Молдавии

Германия продолжит поддерживать Молдавию финансово, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в пятницу в Бухаресте. Трансляцию провел румынский МИД, передает Арменпресс.

"МИД совместно с Министерством экономического сотрудничества и развития Германии от имени федерального правительства выделили €40 млн для прямой бюджетной помощи, потому что при таком высоком уровне инфляции самые бедные слои населения Молдавии находятся на грани существования. Это касается, в частности, цен на энергоносители", - сказала она.

Бербок принимает участие во второй международной конференции по оказанию поддержки Молдавии. Первая прошла в апреле в Берлине.