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Джо Байден посетил армянскую церковь Рождественского собора в Вифлееме

Джо Байден посетил армянскую церковь Рождественского собора в Вифлееме
ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент США Джо Байден посетил Армянскую церковь Рождественского собора в Вифлееме.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети "Facebook" сообщил посол Армянского Патриархата Иерусалима преподобный Корюн Багдасарян.

Он отметил, что президент США встретился с армянским патриархом Иерусалима архиепископом Манукяном.
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