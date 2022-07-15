Для формирования конкурсной комиссии «Лучшие года» объявляется конкурс по отбору педагогических организаций

ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство образования, науки, культуры и спорта РА для формирования конкурсной комиссии «Лучшие года» объявляет конкурс по отбору педагогических организаций. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования и культуры РА.



В конкурсную комиссию входят два представителя от организаций образования.



Для включения в комиссию необходимо подать заявление от имени руководителя организации, копии устава организации и свидетельства о регистрации, а также вариант заполненного формата (Word).

Документы принимаются до 4 августа текущего года включительно в электронном варианте (адрес электронной почты: [email protected] ).