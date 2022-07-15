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Индонезия предлагает G20 объединить министерства для борьбы с продовольственным кризисом

Индонезия предлагает G20 объединить министерства для борьбы с продовольственным кризисом

Группа двадцати (G20) может создать единые министерства финансов и сельского хозяйства для борьбы с продовольственным кризисом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу заявила глава индонезийского финансового ведомства Сри Индравати, председательствующая на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20, проходящей в Индонезии.

По данным агентства Reuters, министры и главы ЦБ G20 также обозначили основные проблемы и сформулировали конкретные шаги, направленные на борьбу с продовольственным кризисом. В то же время Индравати подчеркнула, что ухудшающаяся ситуация на рынке удобрений может усугубить продовольственный кризис на годы вперед.

Глава индонезийского ведомства также выразила уверенность, что "мир столкнулся с голодом на фоне войны, экспортных ограничений и продолжающегося влияния пандемии".

Встреча министров финансов и глав ЦБ стран Группы двадцати (G20) проходит на Бали (Индонезия) 15-16 июля.


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