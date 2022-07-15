В Араратской долине, предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора и Ереване температура воздуха достигнет +39...+42 градусов
13:05, 15 Июль 2022
ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Территория республики продолжает находиться под влиянием тропических потоков горячего воздуха из районов Аравийского полуострова.
Как передает «Арменпресс», "Центр гидрометеорологии и мониторинга" Министерства окружающей среды РА сообщает, что в дневные часы 15-20 июля в Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора и в Ереване температура воздуха составит +39...+42. .
В долинной и предгорной зонах республики также ожидается повышенная пожароопасная обстановка. Ожидается, что интенсивность ультрафиолетового излучения будет выше нормы. Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00.
Погода без осадков ожидается в регионах с 16-20 июля. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. В предгорьях Армавира, Арагацотна и Котайка в вечерние часы ожидается усиление ветра 15-18 м/с. Температура воздуха повысится на 2-4 градуса 16, 17 июля.
С 16 по 20 июля в столице ожидается погода без осадков, в вечерние часы ожидается усиление ветра со скоростью 10-12 м/с.
15 и 16 июля в Арцахе ожидается погода без осадков.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм