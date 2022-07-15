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Тегеран расценивает "Иерусалимскую декларацию" как угрозу Ближнему Востоку

Тегеран расценивает "Иерусалимскую декларацию" как угрозу Ближнему Востоку

"Иерусалимская декларация" является угрозой для Ближнего Востока. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

"В совместном заявлении [президента США Джо] Байдена и [премьер-министра Израиля Яира] Лапида подчеркивается "непоколебимая и решительная приверженность США поддержанию безопасности и военного превосходства Израиля, - цитирует Канани агентство ISNA. - Мишенью является не только Иран, но и арабские и исламские страны, которые всегда должны признавать превосходство" Израиля. По его словам, "поэтому основной источник угрозы для региона вполне ясен".

"Пока правительство Израиля является первой остановкой в поездке американских президентов, а первой целью является сохранение его безопасности и военного превосходства, народы и страны региона не достигнут мира, стабильности и спокойствия, - отметил Канани. - Иран считает безопасность своих соседей своей безопасностью".

14 июля Яир Лапид и Джо Байден подписали в Иерусалиме декларацию о стратегическом партнерстве. В ней, в частности, отмечается, что США намерены "сотрудничать с другими партнерами для противодействия агрессии и дестабилизирующим шагам со стороны Ирана". 

 


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