Замминистров НОКС РА и Науки и высшего образования РФ обсудили возможности новых совместных армяно-российских программ
11:24, 15 Июль 2022
ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Карен Трчунян провел рабочую встречу с делегацией, возглавляемой заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Натальей Бочаровой.
Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования и культуры, науки и технологий, в целях обеспечения постоянного развития двусторонних отношений стороны подчеркнули возможности реализации новых совместных проектов в сфере образования и науки.
Была упомянута реализуемая в рамках межгосударственных программ стипендиальная программа, с помощью которой гражданам РА предоставляется возможность получить высшее образование в вузах России, а гражданам России – в вузах РА. Отмечено, что по профессиональным приоритетам выделенные места и подготовка соответствующих специалистов имеют большее значение в контексте обеспечения стабильности экономического развития страны.
Обсуждены рекомендации по реализации совместных инициатив, связанных с обменом опытом и развитием межвузовского программного сотрудничества, реализации программ обмена студентами, преподавателями, молодыми учеными и исследователями.
Заместители министров РА и РФ отметили, что программные инициативы по обмену опытом могут включать направления оцифровки дипломов и предоставления двойных дипломов, организации процессов аккредитации и лицензирования вузов, а также оценки качества образования.
В состав российской делегации вошли заместитель директора Департамента международного сотрудничества Минобрнауки России Елена Горожанкина, заместитель декана МГИМО Арам Афян.
В ходе встречи был также обсужден ряд других вопросов, связанных с развитием армяно-российских отношений в сфере науки и высшего образования, выпуском конкурентоспособных профессиональных кадров по совместным программам.
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