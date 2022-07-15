Bloomberg: США выделят около $316 млн на помощь палестинцам

Президент США Джо Байден объявит о выделении порядка $316 млн на помощь палестинцам в стремлении оживить связи между Вашингтоном и Рамаллой. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.

По сведениям агентства, пакет помощи включает $100 млн для сети больниц в Восточном Иерусалиме при условии одобрения Конгрессом. Еще $200 млн будут направлены Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Кроме того, президент США намерен объявить о сотрудничестве между израильскими и палестинскими компаниями для покрытия территории Палестины сетью мобильной связи четвертого поколения 4G к концу 2023 года.

В среду Байден начал с Израиля свое первое после вступления в должность ближневосточное турне. В рамках поездки он также посетит Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. В Джидде президент США проведет переговоры с саудовским руководством и двусторонние встречи с лидерами арабских стран с целью укрепления партнерских отношений.