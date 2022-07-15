Посол Макунц представила сенатору Ван Холлену позицию РА по региональным событиям

ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 14 июля посол РА в США Лилит Макунц встретилась с членом Сената США Крисом Ван Холленом и членом Палаты представителей Барбарой Ли. Как передает «Арменпресс», посольство РА в США сообщает, что на встрече с сенатором Ван Холленом посол Макунц представила позицию РА по региональным событиям.



Посол Макунц коснулась гуманитарных проблем, возникших после 44-дневной войны, и подчеркнула важность репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в статусе заложников в Азербайджане.



С конгрессменом Ли были обсуждены вопросы, касающиеся совместных усилий, направленных на дальнейшее расширение армяно-американских отношений.



На встречах посол Макунц вручила американским законодателям государственную награду "Мхитар Гош" в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и США и за значительный вклад в развитие армяно-американских отношений.