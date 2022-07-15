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Министр ЧС РА и временный поверенный в делах посольства Грузии обсудили текущие и предстоящие программы

Министр ЧС РА и временный поверенный в делах посольства Грузии обсудили текущие и предстоящие программы
ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян принял временного поверенного в делах посольства Грузии в Республике Армения Ираклия Кванчахадзе. Во встрече также принял участие первый секретарь посольства Грузии в Армении Шалва Сабаури.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, Армен Памбухчян отметил, что возглавляемое им ведомство готово сотрудничать с грузинской стороной в различных сферах.

Представитель посольства Грузии, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и выразил надежду, что здоровое сотрудничество продолжится.

Собеседники обсудили текущие и предстоящие программы, а также подчеркнули наличие взаимопомощи и взаимного доверия между двумя дружественными государствами.
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