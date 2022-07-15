"Ереванский бестселлер": самая читаемая - Агата Кристи. Перевод. Июнь 2022 г.

ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Авторский проект "Ереванский бестселлер" информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших переводных художественных произведений. Первая десятка основана на июньских продажах.



На первом месте «Бегущий за ветром» Халеда Хоссейни. Горы Афганистана когда-то были мирными, а столица Кабул — богатой, процветающей и гостеприимной. Ежегодного соревнования по запуску воздушных змеев с нетерпением ждали все, независимо от происхождения или положения. Для Амира соревнование — единственный шанс завоевать внимание и уважение своего отца Бабы, и он, наконец, побеждает благодаря жертве своего друга и слуги Хасана. Победа бесповоротно меняет жизнь мальчиков, разделяет их, пока у Амира «не появляется шанс снова стать хорошим». Перевод с английского Марии Садоян.



На втором месте книга Агаты Кристи «Смерть в облаках». Роман «Смерть в облаках» — одно из детективных произведений Агаты Кристи. Впервые он был опубликован 10 марта 1935 года в США под названием «Смерть в воздухе», затем в июле того же года в Великобритании под уже известным публике названием. В центре событий снова оказывается известный читателю бельгийский сыщик Эркюль Пуаро, который в силу обстоятельств оказывается среди пассажиров, невольно ставших свидетелями загадочного убийства ростовщика, известного под псевдонимом мадам Жизель. Именно этот факт заставляет знаменитого сыщика взяться за расследование загадочного дела и выяснить, кто мог стоять за жестоким убийством. Перевод Татевик Туманян.



На третьем месте книга «Убийства в алфавитном порядке» Агаты Кристи, «королевы» детектива, вышедшая в свет в 1936 г. «Убийство в алфавитном порядке» — один из самых известных романов Агаты Кристи. Серийный убийца по прозвищу ABC, потрясший всю Англию, для достижения своей цели убивает людей, живущих обычной жизнью и не имеющих ничего общего друг с другом в алфавитном порядке их имен. Борьбу с убийцей ведет Эркюль Пуаро, известный сыщик, пытающийся раскрыть все подробности темной истории. Перевод Эдиты Шадоян.



«Большая четверка» Агаты Кристи находится на четвертом месте. Еще один детективный роман Агаты Кристи «Большая четверка» был впервые опубликован в 1927 году в Великобритании. Сюжет романа вновь вращается вокруг известного бельгийского сыщика Эркюля Пуаро и его старого друга капитана Гастингса. Роман отличается по своей структуре от других романов о Пуаро, так как представляет собой серию взаимосвязанных историй, в которых Пуаро с помощью Гастингса пытается разгадать тайну Большой четверки, международной преступной группировки, члены которой упорно трудятся над устранением Пуаро. Перевод Татевик Туманян.



Новая книга Марка Арена «987» находится на пятом месте. "987" - седьмая книга, переведенная на армянский язык Марком Ареном (Карен Маргарян). В нем автор изображает принятие христианства в Киевской Руси в годы правления князя Владимира. Князь, женившись на сестре византийского императора армянского происхождения Барсега II и Константина VIII Анне, принимает христианство. Основой для романа послужили реальные исторические события.



Книга Агаты Кристи «Смерть на Ниле» находится на шестом месте. Роман Кристи «Смерть на Ниле» — один из мировых бестселлеров детективного жанра. Действия развиваются на глазах известного сыщика Эркюля Пуаро, который в очередной раз ненароком появляется в центре событий.

Беззаботная поездка в Египет для богачей омрачена убийством Линетт Риджуэй, молодой, богатой и успешной, отмечающей медовый месяц. Одно можно сказать наверняка: преступник является одним из пассажиров корабля. Мудрый сыщик, использующий свои методы психологического анализа, должен раскрыть убийцу, которого никто не подозревает. Перевод Гоар Мадоян.



Книга Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби» находится на седьмом месте. Книга «Ешь, молись, люби», обобщающая воспоминания американской писательницы Элизабет Гилберт, — это женское паломничество, поиски чувственных удовольствий, духовного просветления и жизненной гармонии в культурных изгибах Италии, Индии и Индонезии. Полное остроумия, насмешки над собой и стремления к освобождению, это путешествие во внутренний мир концентрирует внимание читателя на главном, отвлекает от неважного, формулирует проблему женщины, живущей в постфеминистском мире и имеющей все предпосылки для ведения счастливой на первый взгляд жизни, выносит на повестку дня вопросы, над которыми нужно подумать не раз, и предлагает уроки, которые вполне транспортабельны во времени и пространстве. Переводчик: Лилит Айрапетян.



Книга Халеда Хоссейни «Тысяча бессонных солнц» — на восьмом месте. Этот роман, опубликованный в 2007 году, представляет собой искреннюю и трогательную книгу о недавнем прошлом Афганистана, на этот раз глазами женщин. Основная тема романа – нарушение прав женщин, насилие и жестокость по отношению к ним в Афганистане. Поговорив со многими женщинами в Кабуле и выслушав их проникновенные истории, Хоссейни написал «Тысячу бессонных солнц» и посвятил ее женщинам Афганистана. Роман помогает лучше понять непростую историю, культуру и наследие Афганистана, а героизм людей, живущих в нечеловеческих условиях, не может не вызывать восхищения. Перевод с английского Марии Садоян.



Книга Агаты Кристи «Убийство на поле для гольфа» находится на девятом месте. «Убийство на поле для гольфа» — третья книга Агаты Кристи и одно из самых известных ее произведений. Впервые опубликовано в 1923 году в Великобритании. Письмо богатого Поля Рено приводит во Францию Эркюля Пуаро, уже обосновавшегося в Лондоне и занимающегося расследованием личных дел. Но по прибытии известный бельгийский детектив обнаруживает, что его клиент был убит, а его тело найдено на поле для гольфа с ножевым ранением в спину. Перевод Кристины Чилингарян.



На десятом месте — «Молчаливый пациент» Алекса Михаэлидиса. Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная артистка замужем за известным фотографом в фэшн-индустрии, живет в престижном районе Лондона. Однажды поздно ночью ее муж Габриэль возвращается со съемок, и Алисия стреляет ему в лицо 5 раз, после чего не произносит ни одного слова. Алисия отказывается говорить или как-либо объяснять, что произошло, из-за чего семейная трагедия превращается в великую тайну, которая воспламеняет общественное воображение. Алисия сразу становится знаменитой, и она, молчаливая пациентка, прячется от рекламных щитов и общественного внимания в психиатрическую больницу. Тео Фабер — криминальный психотерапевт, долго ждал возможности поработать с Алисией. Он решил заставить Алисию заговорить и раскрыть, почему она убила своего мужа. Переводчик: Астхик Атабекян.

«Ереванский бестселлер» представила Роза Григорян



Книги, получившие премию "Ереванский бестселлер", не включены в список.



В запросах на рейтинговый список принимали участие "Букинист" (011-53-74-13), "Зангак" (011-22-33-66), "Новый книжный магазин" (044-53-74-74), "Феникс" (011-323-327), сети книжных магазинов.