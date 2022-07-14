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Ованес Игитян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Эстонии по совместительству

Ованес Игитян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Эстонии по совместительству

Указом президента Ованес Игитян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Эстонии по совместительству (резиденция в Вильнюсе). Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Ованес Игитян является Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Литве.


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