Указом президента Ованес Игитян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Эстонии по совместительству (резиденция в Вильнюсе). Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Ованес Игитян является Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Литве.