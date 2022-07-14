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Эдвард Асрян назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения

Эдвард Асрян назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения

Указом президента Республики Армения Эдвард Асрян назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

«На основании предложения премьер-министра, в соответствии с ч. 3 ст. 155 Конституции, а также ч. 1 ст. 35 и ч. 1 ст. 36 закона «О военной службе и статусе военнослужащих» назначить Эдварда Асряна начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения сроком на пять лет», - говорится в указе президента.


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