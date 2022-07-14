Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-07-22

ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 14 июля, курс доллара США вырос на 0.79 драмa и составил 412.63 драм. Курс евро сократился на 1.06 драмa и составил 413.17 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.07 драм. Курс британского фунта сократился на 2.56 драмa и составил 487.98 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 36.96 драмa и составила 22879.17 драм. Цена серебра выросла на 1.67 драмa и составила 251.46 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.