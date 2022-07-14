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Россия неизменно поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией: Захарова

Россия неизменно поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией: Захарова

Россия неизменно поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией, начавшийся 14 января в Москве при посредничестве Российской Федерации. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы готовы и далее сопровождать армяно-турецкий диалог, оказывать всяческое содействие. Исходим из того, что это отвечает интересам стабильности, экономического процветания региона», - отметила Захарова, напомнив, что Россия всегда вносила свой вклад в нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой.


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